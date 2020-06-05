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Коронавирус 1 час назад

5 июня 202021:51 Марина Громова, Ольга Турчанинова

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Основную часть ограничений, связанных с коронавирусом, в Москве могут снять к 1 июля. График послаблений обещают представить 8 июня. В Подмосковье следующим шагом может стать открытие торговых центров и ресторанов. О динамике заболеваемости и о том, когда ждать очередного смягчения мер, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказали в интервью телеканалу "Россия 1".

Автор: Марина Громова

— Сергей Семенович, здравствуйте. 1 июня в Москве открылись торговые центры и бытовые услуги. Как вы видите ситуацию к концу недели? Можно ли уже принимать решение о следующем шаге по снятию ограничений?

— Период, когда можно говорить о развитии ситуации, составляет минимум семь дней. В минувший понедельник мы ввели новые правила, значит в ближайший можно сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется. Несмотря на открытие торговли, бытовых услуг, меньше стало выявляемых пневмоний, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед.

— Москвичи достаточно ответственно подходят к требованиям безопасности?

— По-всякому, но я вижу, как большинство соблюдают предъявленные требования, потому что они не сторонние, не для кого-то, не для дяди, не для мэра и не для чиновников — это для себя самого, чтобы самому можно было уберечься и уберечь своих близких.

— На этой неделе прошла международная видеоконференция мэров городов, где обсуждали борьбу с коронавирусом. Какой опыт ваших коллег показался полезным? Каким опытом поделились вы?

— Это как раз тот случай, когда лучше учиться на чужом опыте. Китайские коллеги дали первые рекомендации: как лечить, как обращаться с больными. Наши врачи, создав клинический комитет, вырабатывали свои рекомендации тоже мирового уровня, новые методики, новые подходы лечения. Они спасали тысячи людей и, конечно, создана уникальная система создания амбулаторных ковидных центров с КТ, лучевой технологией, искусственным интеллектом, масштабнейшей системой ПЦР-диагностики, ИФА-диагностики.

— Спасибо, Сергей Семенович.

Автор: Ольга Турчанинова

— Андрей Юрьевич, здравствуйте. На этой неделе в Подмосковье заработали МФЦ, салоны красоты, бани, отменены цифровые пропуска. Повлияло это как-то на динамику заболеваемости?

— У нас индекс репродукции распространения вируса до 0,89-0,95, то есть только единиц коснется. Сказать, что он упал радикально, мы не можем. В скором времени хотим открыть торговые центры. Мы хотели еще что-то добавить в число послаблений, но не можем. Главный санитарный врач и наши эксперты говорят о том, что пока рано. Только когда увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг.

— На этой неделе в области открылись храмы. Уже в воскресенье у православных большой праздник — Троица. Наверняка многие захотят посетить церкви. Каковы правила?

— Правила строгие. Есть ограничения на таинство, причастие, исповедь. Есть строгие рекомендации санитарного врача — все они должны соблюдаться и дистанция, конечно, должна быть.

— 5 июня отмечают День эколога. В Подмосковье уделяют особое внимание природе. Поделитесь планами.

— Мы в этом году закроем все 39 свалок. Всего, еще с советского времени, в Московской области работало 39 городских свалок, их полигонами называли. Туда просто сваливался мусор. Таких свалок больше в Подмосковье не будет. Мы построим и запустим в этом году порядка десяти КПО — это мощные комплексы, которые больше не пахнут, которые абсолютно экологически чистые и находятся там, где нет людей.

— Спасибо за интервью.

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