Супруга Овечкина показала, как старший сын называет Александра

Жена хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видео, на котором показывает, как их старший сын Сергей называет папу.



На опубликованном в Instagram-сторис видеоролике Анастасия просит сына позвать папу. После этого тот произносит: "Папа! Сяся!" Детский возглас с забавным коверканием вызывает у супруги Александра смех.



Напомним, что Сергею 18 августа исполнится два года. Накануне в семье Александра и Анастасии родился второй ребенок по имени Илья. Вскоре после родов хоккеист познакомил своего старшего сына с новорожденным.