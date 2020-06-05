Instagram: сайтам нужна лицензия для встраивания пользовательских фото

Ситуация с авторскими правами, связанная с возможностью сайтов публиковать снимки профессиональных фотографов методом встраивания из Instagram, становится все более запутанной. Теперь представители сервиса говорят, что не допускают публикацию контента на других сайтах без получения лицензии.

В апреле этого года онлайн-издание Mashable выиграло суд у фотографа Стефани Синклер, которая пожаловалась, что её снимки были использованы без разрешения. Не сумев лицензировать изображения у автора напрямую, редакция ресурса просто встроила их через Instagram. Окружной суд Нью-Йорка встал на сторону Mashable, сославшись на политику обслуживания сервиса. В постановлении говорилось, что Синклер, загрузив контент в соцсеть, тем самым предоставила Instagram право его сублицензировать.

Аналогичный спор между журналом Newsweek и фотографом Эллиотом Макгакеном нью-йоркский суд рассматривал на этой неделе. Макгакен заявил о нарушении авторских прав, поскольку не давал Newsweek разрешения на использование его материала. В свою очередь, юристы издания возражали, что могут публиковать изображения методом встраивания из Instagram, так как на них распространяется сублицензия.

Тем не менее, несмотря на прецедент с Mashable, судья Кэтрин Фаилла не стала отклонять иск Макгакена на предварительном заседании. Она заявила об отсутствии достаточного объема свидетельств, чтобы решить, разрешают ли правила Instagram публикацию встраиваемого контента без лицензии.

Представители компании Facebook, владеющей Instagram, рассказали изданию ArsTechnica, что сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию. "В то время как наша политика обслуживания позволяет нам предоставлять сублицензию, мы не предоставляем её для нашего встроенного API", - пояснили в пресс-службе. Таким образом, даже используя API, сайтам все-таки нужно получать разрешение у фотографа, прежде чем встроить его контент.

В Facebook добавили, что хотят дать пользователям больше контроля над тем, как могут использоваться их изображения. Сейчас запретить встраивание контента можно только путем переключения аккаунта Instagram в приватный режим.