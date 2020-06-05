В Мурманск прибыла боевая техника для подготовки к Параду Победы в честь 75-й годовщины Великой Победы. В Военном параде будет участвовать боевая техника береговых войск, а также сухопутные войска Северного флота.

Экипажи сегодня преодолели 150 километров до города-героя Мурманск с тренировочной базы в Корзуново. Как сообщает ГТРК "Мурман", в Военном параде примут участие 72 боевые машины. Возглавлять колонну будет легендарный Т-34, а самой габаритной техникой станет установка ЗРК С-400.

Напомним, глава государства Владимир Путин назначил дату проведения Парада Победы на 24 июня. А 26 июля, на месяц позже в День Военно-морского флота состоится марш Бессмертного полка.