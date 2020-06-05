Медвежата из тверского приюта показали мастерство промышленных альпинистов

Медвежата из тверского Центра спасения вновь стали героями видеосюжета. Теперь они не ютятся у своей берлоги, а с удовольствием карабкаются по деревьям и бегают друг за дружкой. Работники приюта пытаются запечатлеть самые яркие момент игр. Некоторые напоминают состязания промышленных альпинистов.

Еще месяц назад косолапые малыши едва отходили от своего домика, передает ГТРК "Тверь". Сейчас они бегают по всему вольеру, залезают на деревья, несмотря на то, что на верхушке крон заметно качает. Зоологи отмечают, медвежата не только быстро забираются по стволу, но и ловко спускаются вниз. А ведь для медведей — это один из важный навыков в дикой природе.