Ирак обрекает сделку ОПЕК?

ОПЕК ведет переговоры со своими членами, однако переговоры, похоже, зашли в тупик. Все из-за Ирака, который не выполнил свое соглашение по сокращению производства картеля. У многих вообще возникают сомнения, сможет ли Ирак полностью прийти к оговоренной доле в сделке с ОПЕК. Тем не менее ОПЕК и Россия поставили продление сделки в июне, когда истечет текущий уровень сокращений и сокращения начнут ослабевать, полностью в зависимость от того, будут ли все отстающие члены снижать добычу до согласованных уровней.

Либо ОПЕК и Россия уверены, что могут заставить Ирак снизить добычу до своей квоты, либо их устраивает превышение нормы производства картеля.

Россия и Саудовская Аравия согласились, что текущий уровень сокращения производства нужно продлить как минимум еще на один месяц. Это предостережение, чтобы все другие страны полностью выполнили установленные квоты?

Это довольно серьезный вопрос. И, если история повторится, это невозможно. Для цен на нефть это означает, что не будет расширения, запасы не будут сокращаться так быстро, а цены на нефть останутся низкими наряду со спросом на нефть, который, хотя и растет благодаря снятию ограничений, тем не менее до сих пор составляет около 20 миллионов баррелей в день, что было до пандемии.

Честно говоря, Ирак не единственная страна, которая отстает. Нигерия, Ангола и Казахстан также не выполняют своих обязательств. Картель приступил к работе, пытаясь заставить всех троих и Ирак подтвердить выполнение условий. И все, кроме Ирака, дали необходимые гарантии.

Конечно, это не значит, что они обязательно все выполнят, но это по крайней мере начало. Тем не менее Ирак не обещал сократить производство в июне.

Считается, что в мае ОПЕК выполнила условия сделки на 89%. Это не страшно, учитывая объемы сокращений. Тем не менее послушная Саудовская Аравия заявляет о своем нежелании выполнять свою долю сокращений в течение еще одного месяца, если отстающие страны не намерены выполнять свою. Так, Ирак в мае провел сокращения только на 42%.

ОПЕК даже не станет проводить совещание на этой неделе, если Ирак не согласится исправить ситуацию с сокращениями.

Это всего лишь уловка в попытке управлять ожиданиями рынка в преддверии встречи, чтобы гарантировать, что любое соглашение будет воспринято благоприятно, следовательно, это поможет максимизировать влияние на цену? Или это стратегия выхода из сделки, как обсуждалось с президентом США Дональдом Трампом? Или все это делается для того, чтобы оказать максимальное давление на Ирак и заставить его подчиниться?

Скорее всего, ответа мы никогда не узнаем. Но одно можно сказать наверняка: Ирак соблюдать условия сделки не будет.

На самом деле, он и так много сказал. Ирак заявил, что к концу июля полностью проведет сокращения в том виде, в котором обещал выполнить позже, как в прошлом.

По большей части, когда речь заходит о хроническом несоблюдении условий сделки, речь идет об обычных подозреваемых, Ираке и Нигерии. Но Ирак нарушает сделку гораздо сильнее.

Перед странами стоят уникальные проблемы, когда речь заходит о том, чтобы придерживаться условий любой сделки по сокращению добычи, которую могут заключить ОПЕК или ОПЕК+. Для Ирака это их зависимость от международных нефтяных компаний, большинство из которых работают в полуавтономном регионе Курдистане. Так что, с одной стороны, Ирак не хочет кусать руку, которая его кормит, то есть крупные иностранные нефтяные компании, с другой стороны, Ираку тяжело пытаться урегулировать ситуацию в Курдистане. И это не говоря о тяжелой политической обстановке в Ираке.

Для Нигерии это тот факт, что она сильно зависит от своих нефтяных доходов. Значительная часть доходов большинства стран ОПЕК зависит от нефтяных доходов, но Нигерии очень сложно остановить добычу нефти и отказаться от доходов, связанных с ней. Тем не менее Нигерия согласилась, хотя в мае она соблюдала условия сделки не полностью.

Действительно ли ОПЕК беспокоят дополнительные баррели, которые добывает Ирак? В конце концов, Саудовская Аравия перевыполняла собственную квоту более года, в то время как отстающие страны наслаждались перепроизводством. Большинство признаков говорит о вполне резонном беспокойстве. Саудовская Аравия отказалась публиковать официальные цены на нефть за июль до окончания встречи. Королевство также решило повысить таможенные пошлины на сотни продуктов, чтобы расширить уровень доходов, не связанных с нефтью. Также оно утроило свой НДС и приостановило надбавки с учетом стоимости жизни. Все это тревожные признаки.

Однако больше всего рынок беспокоит то, что сделка с ОПЕК может полностью развалиться.

Еще жив в памяти предыдущий крах сделки, после того как Россия и Саудовская Аравия — два тяжеловеса в сделке — не смогли прийти к соглашению по поводу сокращений. Крах сделки стал причиной ценовой войны между двумя странами. В мире возник переизбыток нефти, начался рост цен, когда упал спрос на фоне пандемии.