  • USD
    69.0151
  • EUR
    77.3245
  • IMOEX
    2792.74
  • RTSI
    1285.78
  • DJA
    8822.01
  • NASDAQ
    9832.29
  • BRENT
    42.21
  • ГАЗПРОМ
    203.05
  • Газпрнефть
    351.75
  • Роснефть
    401.95
  • АЛРОСА
    65.05
  • Сбербанк
    219.1
5 июня 202021:21

Ирак обрекает сделку ОПЕК?

Global Look Press

ОПЕК ведет переговоры со своими членами, однако переговоры, похоже, зашли в тупик. Все из-за Ирака, который не выполнил свое соглашение по сокращению производства картеля. У многих вообще возникают сомнения, сможет ли Ирак полностью прийти к оговоренной доле в сделке с ОПЕК. Тем не менее ОПЕК и Россия поставили продление сделки в июне, когда истечет текущий уровень сокращений и сокращения начнут ослабевать, полностью в зависимость от того, будут ли все отстающие члены снижать добычу до согласованных уровней.

Либо ОПЕК и Россия уверены, что могут заставить Ирак снизить добычу до своей квоты, либо их устраивает превышение нормы производства картеля.

Россия и Саудовская Аравия согласились, что текущий уровень сокращения производства нужно продлить как минимум еще на один месяц. Это предостережение, чтобы все другие страны полностью выполнили установленные квоты?

Это довольно серьезный вопрос. И, если история повторится, это невозможно. Для цен на нефть это означает, что не будет расширения, запасы не будут сокращаться так быстро, а цены на нефть останутся низкими наряду со спросом на нефть, который, хотя и растет благодаря снятию ограничений, тем не менее до сих пор составляет около 20 миллионов баррелей в день, что было до пандемии.

Честно говоря, Ирак не единственная страна, которая отстает. Нигерия, Ангола и Казахстан также не выполняют своих обязательств. Картель приступил к работе, пытаясь заставить всех троих и Ирак подтвердить выполнение условий. И все, кроме Ирака, дали необходимые гарантии.

Конечно, это не значит, что они обязательно все выполнят, но это по крайней мере начало. Тем не менее Ирак не обещал сократить производство в июне.

Считается, что в мае ОПЕК выполнила условия сделки на 89%. Это не страшно, учитывая объемы сокращений. Тем не менее послушная Саудовская Аравия заявляет о своем нежелании выполнять свою долю сокращений в течение еще одного месяца, если отстающие страны не намерены выполнять свою. Так, Ирак в мае провел сокращения только на 42%.

ОПЕК даже не станет проводить совещание на этой неделе, если Ирак не согласится исправить ситуацию с сокращениями.

Это всего лишь уловка в попытке управлять ожиданиями рынка в преддверии встречи, чтобы гарантировать, что любое соглашение будет воспринято благоприятно, следовательно, это поможет максимизировать влияние на цену? Или это стратегия выхода из сделки, как обсуждалось с президентом США Дональдом Трампом? Или все это делается для того, чтобы оказать максимальное давление на Ирак и заставить его подчиниться?

Скорее всего, ответа мы никогда не узнаем. Но одно можно сказать наверняка: Ирак соблюдать условия сделки не будет.

На самом деле, он и так много сказал. Ирак заявил, что к концу июля полностью проведет сокращения в том виде, в котором обещал выполнить позже, как в прошлом.

По большей части, когда речь заходит о хроническом несоблюдении условий сделки, речь идет об обычных подозреваемых, Ираке и Нигерии. Но Ирак нарушает сделку гораздо сильнее.

Перед странами стоят уникальные проблемы, когда речь заходит о том, чтобы придерживаться условий любой сделки по сокращению добычи, которую могут заключить ОПЕК или ОПЕК+. Для Ирака это их зависимость от международных нефтяных компаний, большинство из которых работают в полуавтономном регионе Курдистане. Так что, с одной стороны, Ирак не хочет кусать руку, которая его кормит, то есть крупные иностранные нефтяные компании, с другой стороны, Ираку тяжело пытаться урегулировать ситуацию в Курдистане. И это не говоря о тяжелой политической обстановке в Ираке.

Для Нигерии это тот факт, что она сильно зависит от своих нефтяных доходов. Значительная часть доходов большинства стран ОПЕК зависит от нефтяных доходов, но Нигерии очень сложно остановить добычу нефти и отказаться от доходов, связанных с ней. Тем не менее Нигерия согласилась, хотя в мае она соблюдала условия сделки не полностью.

Действительно ли ОПЕК беспокоят дополнительные баррели, которые добывает Ирак? В конце концов, Саудовская Аравия перевыполняла собственную квоту более года, в то время как отстающие страны наслаждались перепроизводством. Большинство признаков говорит о вполне резонном беспокойстве. Саудовская Аравия отказалась публиковать официальные цены на нефть за июль до окончания встречи. Королевство также решило повысить таможенные пошлины на сотни продуктов, чтобы расширить уровень доходов, не связанных с нефтью. Также оно утроило свой НДС и приостановило надбавки с учетом стоимости жизни. Все это тревожные признаки.

Однако больше всего рынок беспокоит то, что сделка с ОПЕК может полностью развалиться.

Еще жив в памяти предыдущий крах сделки, после того как Россия и Саудовская Аравия — два тяжеловеса в сделке — не смогли прийти к соглашению по поводу сокращений. Крах сделки стал причиной ценовой войны между двумя странами. В мире возник переизбыток нефти, начался рост цен, когда упал спрос на фоне пандемии.

 

Сейчас

21:29

Трамп отдал приказ сократить американский контингент в Германии

19:10

МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

18:15

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

17:10

Причиной катастрофы в Норильске стала просадка грунта

14:59

Чехия высылает двоих российских дипломатов

14:41

ЧП в Норильске: Путин не согласился с Потаниным

13:36

ВОЗ: Россия демонстрирует плато

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Авария могла быть масштабнее: в еще одном нефтяном резервуаре нашли трещину

Авария могла быть масштабнее: в еще одном нефтяном резервуаре нашли трещину

1 час назад
Любимец коллег и счастливый семьянин: не стало Михаила Кокшенова

Любимец коллег и счастливый семьянин: не стало Михаила Кокшенова

1 час назад
Мурашко рассказал о доступности вакцины от COVID-19 и готовности сделать прививку

Мурашко рассказал о доступности вакцины от COVID-19 и готовности сделать прививку

1 час назад
Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

58 минут назад
Взрыв в московской квартире: отец погибшего рассказал о его опытах с пиротехникой

Взрыв в московской квартире: отец погибшего рассказал о его опытах с пиротехникой

1 час назад
Трамп отдал приказ сократить американский контингент в Германии

Трамп отдал приказ сократить американский контингент в Германии

55 минут назад
Россия представит два перспективных лекарства от COVID-19

Россия представит два перспективных лекарства от COVID-19

1 час назад
Премьер-лига и клубы определились, как доигрывать футбольный сезон в России

Премьер-лига и клубы определились, как доигрывать футбольный сезон в России

3 часа назад
Чехия ответит за это: МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

Чехия ответит за это: МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

3 часа назад
Лекарство от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС

Лекарство от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС

4 часа назад
Как с Владом Баховым: в Кировской области после пикника пропал юноша

Как с Владом Баховым: в Кировской области после пикника пропал юноша

3 часа назад
Коронавирус особенно опасен для лысых мужчин: ученые рассказали почему

Коронавирус особенно опасен для лысых мужчин: ученые рассказали почему

4 часа назад
В 53 года скоропостижно скончалась журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

В 53 года скоропостижно скончалась журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

10 часов назад
Российские священники: прихожане скучают по службам дисциплинированно

Российские священники: прихожане скучают по службам дисциплинированно

6 часов назад
Из первых уст: десять лучших выпусков программы "Судьба человека"

Из первых уст: десять лучших выпусков программы "Судьба человека"

10 часов назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Волнения в США: против толпы используются любые средства, а Белый дом превратился в бункер

Волнения в США: против толпы используются любые средства, а Белый дом превратился в бункер

1 час назад
Супруга Овечкина показала, как старший сын называет Александра

Супруга Овечкина показала, как старший сын называет Александра

2 часа назад
Подвела вечная мерзлота: Потанин рассказал о причинах разлива топлива в Норильске

Подвела вечная мерзлота: Потанин рассказал о причинах разлива топлива в Норильске

3 часа назад
Алгоритм-кадровик вычислит продуктивность сотрудников и решит, кого уволить

Алгоритм-кадровик вычислит продуктивность сотрудников и решит, кого уволить

3 часа назад
Противовоздушная оборона Москвы отразила нападение условного противника

Противовоздушная оборона Москвы отразила нападение условного противника

4 часа назад
Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

4 часа назад
В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

4 часа назад
Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

4 часа назад
Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11 первыми

Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11 первыми

5 часов назад
Путин пообещал разобраться, почему изуродовавшие львенка люди не были наказаны

Путин пообещал разобраться, почему изуродовавшие львенка люди не были наказаны

5 часов назад
Стрельба в Алабаме: полиция не исключает, что преступников было несколько

Стрельба в Алабаме: полиция не исключает, что преступников было несколько

5 часов назад
Мэры-демократы США не способны бороться с хаосом и погромами

Мэры-демократы США не способны бороться с хаосом и погромами

5 часов назад
Бундестаг: нужно продумать ответ на планы США расширить санкции к "Северному потоку-2"

Бундестаг: нужно продумать ответ на планы США расширить санкции к "Северному потоку-2"

5 часов назад
Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу

Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу

7 часов назад
Археологи раскопали древнейший и самый большой храм майя

Археологи раскопали древнейший и самый большой храм майя

8 часов назад
ВОЗ: Россия демонстрирует плато

ВОЗ: Россия демонстрирует плато

9 часов назад
Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

9 часов назад
Студия ответила на критику нового Волка из "Ну, погоди!"

Студия ответила на критику нового Волка из "Ну, погоди!"

9 часов назад
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди за 3 дня до суда впала в кому

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди за 3 дня до суда впала в кому

10 часов назад
Россияне создают сверхдальнобойную винтовку

Россияне создают сверхдальнобойную винтовку

10 часов назад
Обзор системы "умного" освещения Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи

Обзор системы "умного" освещения Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи

10 часов назад
В Кисловодске обнаружили впечатавшийся в кусок скалы след динозавра

В Кисловодске обнаружили впечатавшийся в кусок скалы след динозавра

11 часов назад
Российские водители готовы предоставить данные на машину ради скидок

Российские водители готовы предоставить данные на машину ради скидок

11 часов назад
В России назвали автомобильные бестселлеры мая

В России назвали автомобильные бестселлеры мая

12 часов назад
В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

12 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион Ларионов будет тренировать хоккейную молодежку

Двукратный олимпийский чемпион Ларионов будет тренировать хоккейную молодежку

13 часов назад
Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

13 часов назад
Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

13 часов назад
Госдеп считает, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока"

Госдеп считает, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока"

13 часов назад
"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

14 часов назад
Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

04.06.2020 09:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку