Motorola пополнила линейку бюджетных смартфонов

Компания Motorola представила два новых смартфона начального уровня. Модель Moto E придет на смену прошлогоднему Moto E6, а Moto G Fast заменит G7 Play. В США обе новинки можно будет купить с 12 июня, пишет The Verge.

Дизайн Moto G Fast выполнен в схожей с Moto G Power и G Stylus манере, включая "дырявый" экран с соотношением сторон 19:9. Однако характеристики устройства ниже, чем у его более дорогих "собратьев". Moto G Fast обладает таким же чипом Snapdragon 665, но располагает только 3, а не 4 гигабайтами оперативной памяти, а емкость его накопителя равна 32 ГБ (против 64 и 128 ГБ у G Power и G Stylus соответственно). Разрешение дисплея составляет 720р против панели 1080p у других представителей G-линейки.

Moto G Fast

У Moto G Fast три камеры: 16-мегапиксельная основная, 8-мп широкоугольная с углом обзора 118 градусов и 2-мп объектив для макросъемки. Спереди установлена фронталка на 8 мп. Объем аккумулятора - 4000 мАч, как у G Stylus.

Moto E

Moto E получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 720р, процессор Snapdragon 632, 2 ГБ "оперативки" и 32 ГБ встроенной памяти. Камера у него двойная: с 13-мп основным объективом соседствует 2-мп датчик глубины. Также Moto E снабжен батареей на 3550 мАч и 3,5-мм аудиоразъемом для подключения наушников, а для зарядки используется порт microUSB.

В США новинки выходят в следующую пятницу, 12 июня. За Moto E6 попросят $149, за Moto G Fast - $199.