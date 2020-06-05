Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ

Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.

"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", — цитирует ТАСС текст документа.

В соответствии с Указом президента РФ, Ростуризму передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному регулированию в сфере туризма и туристической деятельности, координации деятельности по реализации приоритетных направлений регулирования туристической деятельности, а также функции государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, уточняет РИА Новости.