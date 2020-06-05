Вагнер Лав расторг контракт с "Коринтиансом" ради возвращения в Россию

Бразильского нападающего Вагнера Лава хочет видеть у себя один из российских клубов, который уже сделал ему предложение о переходе. Это стало известно после того, как 35-летний футболист расторг контракт с "Коринтиансом".



Бразильское издания Globo Esporte как раз интерес со стороны футбольного клуба из России и называет причиной досрочного разрыва соглашения между игроком и его теперь бывшим клубом. Срок действия договора истекал в декабре 2020 года.



В пресс-службе "Коринтианса" заявили, что сам Вагнер якобы уже даже принял предложение от другого клуба. Бразилец признался, что хочет "сменить обстановку".



Напомним, что Вагнер Лав в России выступал только за ЦСКА. В общей сложности он провел в составе столичных "армейцев" восемь лет, став за это время трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального кубка, а также выигрывал Кубок УЕФА.