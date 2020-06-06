В России отмечают День русского языка

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Пушкинский день в России отметят преимущественно в онлайн-формате: театры, музеи и другие учреждения культуры покажут зрителям записи спектаклей, трансляции концертов, предложат виртуальные экскурсии.

В Москве день рождения поэта отпразднуют, в том числе, в Государственном музее А. С. Пушкина, который проведет масштабный Пушкинский марафон. Музей В. А. Тропинина представит Insta-сериал "Ай да Пушкин", рассказывающий о жизни поэта в эпоху цифровых технологий. Санкт-Петербург также отметит день рождения Пушкина виртуальными спектаклями, концертами, лекциями.

В музее-заповеднике "Болдино" в Нижегородской области — родовом имении Пушкиных впервые в онлайн-формате пройдет 54-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, в программе которого — чтение стихов, викторина, мастер-класс по созданию теневых кукол-персонажей сказок Пушкина, выступление фольклорных ансамблей, онлайн-спектакли, передает ТАСС.

День русского языка отмечается в России и в мире в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня.

Указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России подписал президент России 6 июня 2011 года. Этот праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации, напоминает РИА Новости.

Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих он занимает шестое место в мире после английского, китайского, хинди, испанского и арабского, а по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).

В Москве с 2015 года ежегодно проводится книжный фестиваль "Красная площадь". В этом году он начнется 6 июня, свои книги более представят 200 издательств. На Красной площади организуют несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества". В соответствии с новыми санитарными требованиями, на территории фестиваля необходимо будет находиться в маске и перчатках, а посетители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра.