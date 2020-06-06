Четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

В селе Баргадай Зиминского района Иркутской области в результате возгорания в частном доме погибли четверо детей и один взрослый – их отец. Его супруга и мать погибших детей пострадала и была госпитализирована.

В результате ЧП полностью уничтожены жилой дом и надворные постройки на общей площади 422 квадратных метра. К ликвидации возгорания привлекались 35 человек и 11 единиц техники.