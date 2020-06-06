Мэры американских городов запрещают полиции применять спецприемы при задержании

Власти американских городов наращивают присутствие представителей национальной гвардии в городах. К выходным их количество на улицах в США превысило 40 тысяч. Связано это может быть с ограничениями, которые местные власти вводят для полицейских.

Никаких больше удушающих захватов, господа полицейские. Городской совет Миннеаполиса решил запретить правоохранителям применять такого рода силу на территории муниципалитета причем, на законодательном уровне. Более того полицейских обяжут еще и всячески препятствовать своим коллегам, которые вдруг удушающий захват захотят применить по старой памяти, и докладывать на них начальству.



"Мемориальная служба в память о Джордже Флойде вчера в очередной раз подчеркнула, что правосудие требует не только ответственности для человека, который его убил, но и ответственности избранного руководства города для глубоких структурных реформ", — заявил Джейкоб Фрей, мэр Миннеаполиса.

Чтобы новые нормы для полиции Миннеаполиса вступили в силу, их еще должен одобрить суд. Но инициативу уже в той или иной степени подхватили власти других штатов. Так Губернатор Калифорнии, помимо запрета на удушающий захват для полицейских, распорядился прекратить и обучение такому приему в полицейских академиях.



"По всей стране проходят тренировки техники мертвой хватки, которые ставят жизнь людей под угрозу. Можно спорить, что их используют в исключительных случаях, но в конце концов такая хватка буквально применяется для того, чтобы перекрыть поступление крови к мозгу. Таким приемам не место в арсенале полицейских в 21-ом веке", — уверен губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Но и это не все. Губернатор Калифорнии намерен на законодательном уровне регулировать и применение силы полицейскими во время массовых протестов. На это уже подтолкнули кадры беспредела со стороны правоохранителей, коих за время почти двух недель протестов в США — тысячи. По одному из них в Денвере начали разбирательство в отношении полицейских, которые обстреляли шариками со слезоточивым газом машину, в которой находилась беременная женщина. Причем, сделали это дважды.



Несмотря на то, что протесты в США стали значительно спокойнее, ни полицейских, ни нацгвардейцев с улиц не уводят, даже наоборот. Национальная гвардия свое присутствие в американских городах только наращивает. Если в четверг было задействовано около 32-х тысяч представителей этой службы, то сейчас их уже более 40 тысяч.