Предвыборная гонка в США: Байден получил необходимое для выдвижения число голосов

По данным американских СМИ, бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента США.

По результатам первичных выборов, которые прошли в минувший вторник в ряде американских штатов, сейчас у Джозефа Байдена 1 993 голоса, а для того, чтобы стать кандидатом на высший государственный пост, в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса у Джозефа Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты, но нужного для этого числа голосов делегатов у него до сих пор не было. Из-за пандемии коронавируса национальный съезд Демократической партии США, на котором бывшего вице-президента должны назвать кандидатом на пост президента США, перенесен на 17-20 августа.

В то же время, действующий президент США Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов съезда Республиканской партии для выдвижения кандидатом на президентских выборах, передает ТАСС.

Выборы президента США намечены на 3 ноября текущего года.