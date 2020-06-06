Формула-1. Команда Mercedes присматривается к другим гоночным сериям

Ведущая немецкая автомобилестроительная компания Mercedes и ее формулическое подразделение рассматривают вопрос участия своих болидов в других гоночных сериях. Причиной стала пандемия коронавируса и таким образом рачительные немцы хотят избежать сокращения сотрудников в условиях ограничения бюджетов.

"Мы теперь живем в другой финансовой реальности, все стало по-другому в сравнении с тем, что было до пандемии коронавируса, — цитирует портал Autosport.Com исполнительного директора Тото Вольффа. – И мы согласны с тем, что нам необходимы ограничения бюджетов и что успешные команды "Формулы-1" должны зарабатывать деньги, а не терять их".

"Вполне возможно, что мы рассмотрим возможность выступлений в других гоночных сериях, чтобы эффективнее распределить и сохранить имеющиеся человеческие ресурсы и интеллектуальную собственность Mercedes. Для нас это также способ обеспечить спортивные и маркетинговые преимущества концерна в целом".

Как сообщали инсайдеры из стана итальянской команды Ferrari, руководство "жеребцов из Маранелло" также уже какое-то время рассматривает возможность участия своих машин в других гоночных сериях.