Крушение легкомоторного самолета в США: 3 погибших

В американском штате Калифорния небольшой одномоторный самолет врезался в склон горы. В результате авиакатастрофы погибли не менее трех человек.

Ка сообщают местные СМИ со ссылкой на шефа полиции города Редландс, выживших при крушении нет. Подробности произошедшего и причины случившегося пока не приводятся.