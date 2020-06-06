Глава UFC Уайт: не отправить ли моих бойцов, чтобы разогнать вандалов на улицах?

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт выразил поддержку чемпиону своей организации в полутяжелом весе Джону Джонсу, который отбирал баллончики с краской у вандалов на улицах США. Функционер известен поддержкой политики президента Дональда Трампа.

"Видели, как Джонс ночью появился на улицах Альбукерке и отобрал баллончики с краской у подростков? – цитирует Уайта издание FightTime.Ru. – Кажется, ребятишки в штаны наложили. Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак".

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