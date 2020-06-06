ЧП в Норильске: ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Источник в оперативных службах сообщил, что во взятых из загрязненных разлившимся топливом водоемов в Норильске пробах воды предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в 200 раз. Всего было отобрано восемь проб.

После аварии на топливохранилище ТЭЦ-3 разлившиеся нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, ниже по течению которых водозаборов нет, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", входящей в группу "Норникель", в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов на площади 180 тысяч квадратных метров. Части разлившегося топлива попала в водные объекты, что повлекло серьезное причинение вреда окружающей среде.