6 июня 202010:00 Эвелина Есенгбе

День рождения Пушкина: история знаменитого памятника поэту

День рождения Пушкина: история знаменитого памятника поэту

Исполняется 221 год со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его вклад в развитие русского языка трудно переоценить, а творчество стало золотым фондом не только для отечественной, но и для мировой литературы. 140 лет назад именно в день рождения Пушкина на Тверском бульваре в Москве был открыт первый памятник поэту. Автором стал бывший крепостной из Ярославля — скульптор Александр Опекушин.

Когда-то этот дом принадлежал некоему купцу Рябинину — правда, здание выглядело немного иначе. Позднее брата Александра Опекушина — Константин Опекушин — выкупил его и расположил здесь лепную школу. Спустя время с согласия великого скульптора она получила его имя.

Он родился в простой крестьянской семье в ярославской глубинке, в 12 лет уехал в Петербург, где помогал отцу на литейном заводе. Уже тогда в свободное время юный Саша лепит выразительные фигурки, и это не остается незамеченным. Отец отдает мальчика в рисовальные классы, а за год до отмены крепостного права Опекушин получает вольную.

Пятьсот рублей серебром подарили юноше свободу и возможность поступить в Академию художеств. Он успевает поработать с самим Михаилом Микешиным, а затем был тот самый судьбоносный конкурс на лучший памятник великому русскому поэту.

"Как говорил Александр Михайлович, десять альбомов он изрисовал изображениями поэта, ночи не спал. Сколько было труда — а сколько зависти со стороны коллег!" — рассказывает научный сотрудник Ярославского художественного музея Любовь Левина.

В творческом поединке столкнулись самые именитые и талантливые скульпторы того времени. На суд жюри было представлено несколько десятков монументов. Воссоздать образ Пушкина в бронзе — задача не из легких. Особенно учитывая тот факт, что прижизненных скульптурных изображений поэта не сохранилось — лишь одна посмертная маска Гальберга и несколько зарисовок. Но несмотря на это, именно модель Опекушина, изображавшая задумчивую фигуру Пушкина, своей простотой покорила сердца публики.

"Торжественные мероприятия по случаю открытию памятника проходили три дня. Были приглашены дети поэта — они тогда еще были живы, — были приглашены лицеисты, знаменитые писатели. Произнесли свои речи Тургенев, Островский, Достоевский", — говорит Любовь Левина.

Позже будет выполнено несколько не менее выдающихся работ, а за всю жизнь Опекушин создаст их порядка ста. Но памятник Пушкину, который является практически визитной карточкой столицы, навсегда останется одной из самых ярких его работ — настолько, что слава ее затмит даже самого автора.

Последние годы жизни Александр Михайлович был вынужден скитаться, все счета скульптора были заморожены, денег на содержание квартиры в Петербурге уже не было. Имя академика было предано забвению. Причиной тому стали десятки памятников императорам — после революции их беспощадно сносили.

Александр Сергеевич Пушкин воздвиг себе памятник нерукотворный. Александр Михайлович Опекушин смог воплотить его в жизнь, тем самым навсегда увековечив память не только о великом поэте, но и о себе.

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