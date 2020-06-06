Экс-тренер "Локомотива" Семин запускает бренд спортивной одежды

Известный футбольный тренер Юрий Семин, который с 31 мая перестал быть наставником московского "Локомотива", нашел применение своей энергии: 73-летний специалист совместно с из столичных компаний запускает собственный бренд спортивной одежды. Эмблемой его станет силуэт самого Юрия Павловича.

В социальных сетях весьма популярно фото, на котором Семин празднует очередную победу своего клуба. Именно эта фотография и стала прообразом для логотипа новой линии одежды. Об этом сам тренер сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Семин в качестве тренера руководил "Локомотивом" с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год, а также с 2016 по 2020 год, в 2006 году он был президентом клуба, завоевав с железнодорожниками 13 трофеев: трижды золотые медали чемпионата России, семь раз – Кубок страны и три раза – Суперкубок.