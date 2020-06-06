Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

В России за последние сутки выявлено 8 855 новых случаев коронавируса COVID-19 в 84 регионах. У 36,9 процента выявленных зараженных не было клинических проявлений болезни.

Полностью выздоровели в России за сутки 8 708 человек, а умерли — 197, сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.

С учетом новых данных всего в России выявлено 458 689 заболевших COVID-19, 221 388 человек выздоровело и 5 725 человек умерло. Общее число активных случаев этой инфекции в стране сейчас составляет 231 576. Россия по-прежнему на третьем месте по числу выявленных случаев нового коронавируса после США (1 965 912 случаев) и Бразилии (646 006 случаев).

В Москве за сутки выявлено 1992 новых случая COVID-19 за сутки. При этом 3073 человека в столице выздоровели, а 58 пациентов — умерли. Коэффициент распространения инфекции в Москве в субботу, 6 июня, снизился до 0,81 после 0,83 накануне и 0,90 днем ранее. В целом по России коэффициент с учетом новых данных снизился до 0,97 после 0,98 накануне и 1,0 в четверг, 4 июня.

При этом при коэффициенте распространения ниже 1,0 и при выполнении других условий Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений, а при коэффициенте ниже 0,8 — ко II этапу.