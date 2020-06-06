Названа возможная причина гибели детей и их отца в Иркутской области

Следственный комитет обнародовал кадры с места серьезного пожара в Иркутской области, унесшего пять человеческих жизней. Трагедия произошла в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 6 июня, произошло возгорание частого домовладения, загорелся жилой дом и надворные постройки, общая площадь пожара составила более 420 квадратных метров. С огнем боролись 35 спасателей, задействовавших 11 единиц техники.

По предварительным данным, мать семейства почувствовала дым и проснулась, после чего побежала на улицу за помощью. К несчастью, она не успела привести подмогу – в горящем здании погиб ее супруг и четверо детей в возрасте от года до шести лет.

"Известно, что семья состояла на профилактическом учете в ОДН МО МВД России "Зиминский". Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, возгорание началось с веранды жилого дома", — отметили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".