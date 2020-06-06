Аномальная жара на смену экстремальным ливням. Каким будет лето?

Аномальная жара вот-вот накроет Европейскую часть России. Ее жители уже истосковались по хорошей погоде, ведь почти весь май и первые дни июня регион одно за другим терзали арктические вторжения, а лето вообще стартовало с целой серии погодных катаклизмов — экстремальных дождей и ураганов.

Погода побила все рекорды. В Москве такого сильного ливня не было последние 70 лет — в городе затопило много улиц, машины плавали по дорогам, воду с проезжей части откачивали бригады Мосводоканала. Порывистый ветер повалил десятки деревьев, повреждения получили 25 автомобилей.

Из-за интенсивных осадков в центре страны начался дождевой паводок. Затопило мосты, дороги и сотни дачных участков. Недалеко от Рублевки по грядкам плавали рыбы. Жители Подмосковья были вынуждены пересесть с машин на лодки.

Проливные дожди на этой неделе накрыли Калужскую, Владимирскую, Рязанскую, Белгородскую области. Москва-река за сутки прибавила от 20 до 40 см на разных гидропостах. Клязьма на одном из постов поднялась почти на метр. В Тамбове и Воронеже выпал крупный град, а в окрестностях Белгорода появился смерч. В Тульской области из-за ливня обрушилась одна из региональных дорог.

В Ставрополе затопило верхние этажи многоэтажек. Жильцы ковшами, совками и даже подносами вычерпывали воду из своих квартир.

Вечером в среду ураганный ветер с ливнями и градом обрушился на регионы Северного Кавказа. В Чечне во время разгула стихии травмы разной степени тяжести получили более 20 человек. Шторм повалил десятки деревьев, рекламные щиты, срывал крыши домов, повредил линии электропередачи и газопроводы. Жители республики выкладывали в социальные сети шокирующие кадры буйства стихии: в воздухе летали профлисты и обломки кровли. Люди чудом смогли избежать травм.

Дожди в Европейской России продолжились и в конце рабочей недели. Первые дни июня уже вошли в метеорологическую история как самые дождливые, по крайней мере, в XXI веке.

В Москве прежнее экстремальное значение, зафиксированное 2008 году, было превышено в два с половиной раза. За 150 лет в столице лишь трижды наблюдались более мощные ливни. Обновилась метеостатистика в Воронеже. Абсолютный рекордсмен – Рязань: на город всего за 4 дня вылился почти полный июньский объем влаги.

Но сейчас погодный тренд уже изменился. В течение атмосферных процессов вмешался мощный антициклон над Уралом. Этот очаг оттеснил назад в Европу облачные поля циклонических вихрей, так что ливни и грозы в России будут носить локальный и кратковременный характер. А южные потоки, наблюдающиеся на периферии очага высокого давления, станут нести в регион воздушные массы из Средиземноморья и Аравии. На пик потепление выйдет в ближайшие дни.

В понедельник поистине тропический зной придет в южные регионы – местами выше плюс 35. 25-градусная жара будет наблюдаться даже в Карелии, Коми и Архангельской области. В центре России столбики термометров будут подбираться к отметке плюс 30.

Хотя в отдельные дни и прошумят короткие грозовые дожди, но они не смогут охладить воздух. Например, в столице после субботних плюс 25 преобладающая дневная температура – плюс 28-31 градус, а ведь это норма Афин.

Вообще центре России в июне обычно бывает лишь 1-2 столь жарких дня, в среднем за год – 5. И резонный вопрос: а останутся ли у природы запасы зноя на оставшиеся месяцы.

Самые хорошие шансы на аномальное тепло в июле и августе. А июньская погода чаще всего бывает в рамках или прохладнее климата.

Кстати, могильщик, если можно так сказать, нынешнего потепления — холодный фронт — уже движется по Европейскому континенту, правда очень медленно. В начале новой недели он пробьется в Литву и Польшу. А к следующей субботе может добраться и до Центральной России.