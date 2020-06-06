Пиво, сидр и коньяк: самоизоляция сказалась на алкогольных предпочтениях россиян

Самым популярным алкогольным напитком в период самоизоляции по коронавирусу COVID-19 в России было пиво. На втором месте оказалось вино, за которым идут водка, сидр и коньяк.

К таким выводам пришли специалисты компании "Такском", проанализировав фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года. Их объем составил более 18 миллиардов кассовых чеков.

По данным аналитиков, в целом продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает RT. Снизились продажи практически всех категорий алкогольных напитков.

В частности, спад продаж шампанского составил 33 процента, текилы — 30 процентов, водки — 26 процентов. Исключением, однако, стал сидр, продажи которого выросли на 3 процента.