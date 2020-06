Хакими забыл о трансферах: марокканец возвращается в мадридский "Реал"

Игрок оборонительной линии футбольной сборной Марокко Ашраф Хакими, похоже, определился со своим ближайшим будущим: по данным инсайдеров, летом защитник переподпишет контракт с мадридским "Реалом" и будет выступать за "Королевский клуб" до 2025 года. Трансферы в Англию и Германию не состоялись.

Обронец, которому исполнился 21 год, второй сезон кряду отыграл в составе дортмундской "Боруссии" и в этом неполном чемпионате проявил себя очень здорово: помимо уверенной игре в обороне, он забил за "желто-черных" пять голов и 10 раз ассистировал партнерам.

Как итог – на Хакими претендовали итальянский "Ювентус", английские "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также французский "Пари Сен-Жермен" и, по слухам, мюнхенская "Бавария". Но, как сообщает известный спортивный журналист Николо Скира, марокканец вернется в "Реал", где также вполне впечатлены его успехами в аренде.

All confirmed! Achraf #Hakimi will extend his contract until 2025 with #RealMadrid and he will come back to Blancos from #BVB. #transfers

