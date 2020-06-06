Live

Тема:

Коронавирус

6 июня 202012:41

Еще один препарат от COVID-19 зарегистрирован в России

Еще один препарат от COVID-19 зарегистрирован в России

В России прошел процедуру регистрации второй препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции. Пресс-служба Минздрава сообщила, что препарат "Левилимаб", реализующийся под торговым наименованием "Илсира", получил регистрационное удостоверение.

Новый препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается одно из осложнений COVID-19 — так называемый цитокиновый шторм, который приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, нередки летальные исходы.

На прошлой неделе в России было выдано первое регистрационное удостоверение на отечественный препарат "Авифавир". Производители утверждают, что при использовании лекарства симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее. Этот препарат будут выдавать бесплатно.

 

Ранее по теме

Сейчас

13:44

Правительство сняло ряд ограничений на въезд и выезд из России

13:20

Мишустин: прирост заболеваемости коронавирусом в Москве ниже, чем по России

12:59

Старшекурсники смогут учить школьников

12:25

Джигарханян госпитализирован в шестой раз за два года

11:37

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

10:38

Оперштаб: показатель прироста больных коронавирусом находится на плато

10:34

Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин: прирост заболеваемости коронавирусом в Москве ниже, чем по России

Мишустин: прирост заболеваемости коронавирусом в Москве ниже, чем по России

25 минут назад
Кремль: исследования говорят, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

Кремль: исследования говорят, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

1 час назад
"Весь апрель мы ее не видели": мать рассказала об умершей от рака дочери-волонтере

"Весь апрель мы ее не видели": мать рассказала об умершей от рака дочери-волонтере

15 минут назад
Доктор Мясников: из-за коронавируса будет мутировать вирус гриппа

Доктор Мясников: из-за коронавируса будет мутировать вирус гриппа

1 час назад

Трансляции

Встреча Владимира Путина с социальными работниками госучреждений и НКО
15:00

Рабочая встреча Владимира Путина с главой Карелии
Все трансляции
Джигарханян госпитализирован в шестой раз за два года

Джигарханян госпитализирован в шестой раз за два года

1 час назад
В Петербурге подростки палками жестоко избили мальчика из-за качелей

В Петербурге подростки палками жестоко избили мальчика из-за качелей

38 минут назад
Синоптик рассказал о погоде на длинные июньские выходные

Синоптик рассказал о погоде на длинные июньские выходные

2 часа назад
В городе Чайковском женщина-инвалид ползком добиралась до магазина

В городе Чайковском женщина-инвалид ползком добиралась до магазина

1 час назад
Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

2 часа назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

3 часа назад
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

5 часов назад
В Берлине по запросу США арестован российский диджей

В Берлине по запросу США арестован российский диджей

11 часов назад
На Вести.Ru в Facebook подписались 2 миллиона человек

На Вести.Ru в Facebook подписались 2 миллиона человек

55 минут назад
"Пожалуйста, дышите!": заработал портал онлайн-акции поддержки медиков и волонтеров

"Пожалуйста, дышите!": заработал портал онлайн-акции поддержки медиков и волонтеров

2 часа назад
Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

3 часа назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Старшекурсники смогут учить школьников

Старшекурсники смогут учить школьников

37 минут назад
Жесткая авария с мотоциклистом в Свердловской области попала на видео

Жесткая авария с мотоциклистом в Свердловской области попала на видео

38 минут назад
Онемение во сне: о чем сигналит "туннельный синдром"

Онемение во сне: о чем сигналит "туннельный синдром"

55 минут назад
Задержан второй подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Красноярском крае

Задержан второй подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Красноярском крае

1 час назад
Шаг к человеку-невидимке? Созданы человеческие клетки с выключателем прозрачности

Шаг к человеку-невидимке? Созданы человеческие клетки с выключателем прозрачности

1 час назад
Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

2 часа назад
Глубоководный аппарат "Витязь" спустится на 10 тысяч метров

Глубоководный аппарат "Витязь" спустится на 10 тысяч метров

2 часа назад
Появилось видео обстрела горящей скважины в Иркутской области из противотанкового орудия

Появилось видео обстрела горящей скважины в Иркутской области из противотанкового орудия

2 часа назад
Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

2 часа назад
Герхард Шрёдер вновь возглавил совет директоров "Роснефти"

Герхард Шрёдер вновь возглавил совет директоров "Роснефти"

3 часа назад
Оперштаб: показатель прироста больных коронавирусом находится на условном плато

Оперштаб: показатель прироста больных коронавирусом находится на условном плато

3 часа назад
Около школы в Кинешме поймали двухметрового питона. Видео

Около школы в Кинешме поймали двухметрового питона. Видео

3 часа назад
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

3 часа назад
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

3 часа назад
Машина с водителем влетела в море во Владивостоке. Видео

Машина с водителем влетела в море во Владивостоке. Видео

3 часа назад
Прощай, Kia Optima: седан в России заменят новой моделью

Прощай, Kia Optima: седан в России заменят новой моделью

4 часа назад
Собянин обнародует график смягчения ограничительных мер по коронавирусу

Собянин обнародует график смягчения ограничительных мер по коронавирусу

4 часа назад
В Госдуме подготовлен законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект о почасовой оплате труда

4 часа назад
Митингующие разгромили центр Брюсселя

Митингующие разгромили центр Брюсселя

5 часов назад
Российские операторы раскрыли, какие смартфоны используют абоненты

Российские операторы раскрыли, какие смартфоны используют абоненты

5 часов назад
Власти Миннеаполиса намерены расформировать департамент полиции

Власти Миннеаполиса намерены расформировать департамент полиции

6 часов назад
При строительстве ж/д пути в Мурманской области взрывают скальные породы

При строительстве ж/д пути в Мурманской области взрывают скальные породы

6 часов назад
Выход из карантина все страны переживают по-разному

Выход из карантина все страны переживают по-разному

7 часов назад
МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

7 часов назад
Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение

Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение

7 часов назад
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

7 часов назад
Российские дипломаты, высланные из Чехии, прилетели в Москву

Российские дипломаты, высланные из Чехии, прилетели в Москву

8 часов назад
Мадуро: Россия, Китай, Иран и Куба - настоящие друзья Венесуэлы

Мадуро: Россия, Китай, Иран и Куба - настоящие друзья Венесуэлы

9 часов назад
Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

10 часов назад
Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года

Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года

15 часов назад
Американцы не могут поделить награбленное

Американцы не могут поделить награбленное

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку