C 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей. Указ об этом в пятницу подписал президент России Владимир Путин, сообщается на портале правовой информации.

Впервые в истории государства отдельный флот станет равен по статусу военному округу. Части и подразделения Северного флота расположены в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.

Как пояснили в Министерстве обороны России, реформа позволит усилить взаимодействие для решения задач защиты рубежей страны в Арктике.