Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

Интернет-портал и сервис "Яндекс" составил ко Дню русского языка список новых слов, значение которых в последние десять лет люди пытались выяснить в Рунете чаще других. Так, в тройку самых популярных слов этого года вошли "ауф", "локдаун" и "падра".

В топ 2019 года попали слова "бумер", "вислово" и "фудпорн", 2018 года — "сквиши", "чуитс" и "хайли лайкли". Наиболее же популярными за последние десять лет стали такие слова, как "брексит", "селфи", "репост", "хайп", "френдзона", "ретвитнуть" и ряд других.

Комментируя результаты своего исследования, аналитики "Яндекса" пояснили, что по этому списку можно проследить, как новые явления жизни получают отражение в русском. Так, в 2014 году с развитием мобильных телефонов и ростом популярности соцсетей появилось слово "селфи". А в 2017 году, когда вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое "эщкере".

В "Яндексе" выяснили также, этимологией каких слов пользователи интересовались за последний год чаще всего. По их данным, в топ-3 вошли слова "Русь", "работа" и "спасибо". Кроме того, в список попали слова "карантин" и "врач", пишет ТАСС.

День русского языка отмечается в России 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня "Яндекс" также запустил в "Алисе" обновленный навык "Отвечает Пушкин".