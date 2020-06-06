6 июня 202013:45

Мишустин поздравил участников фестиваля "Красная площадь" и процитировал Паустовского

AP Images

Российский премьер Михаил Мишустин поздравил участников книжного фестиваля "Красная площадь" и отметил значимую роль мероприятия для книжной индустрии, сообщается на сайте правительства.

В поздравлении чиновник процитировал Константина Паустовского, который считал любящего читать человека счастливым, ведь он окружен множеством верных друзей – это книги.

Мишустин выразил уверенность, что этот литературный праздник поддержит книгоиздание, а посетителям запомнится неповторимой атмосферой. И подчеркнул, что большинство дискуссий на фестивале будет посвящено Великой Отечественной войне.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован при поддержке Министерства культуры и правительства Москвы. Организаторы — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Российский книжный союз.

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