Высылаемые из Чехии сотрудники Россотрудничества покинут Прагу 7 июня

Двое сотрудников Россотрудничества, объявленных персонами нон грата в Чехии, покидают Прагу завтра, 7 июня, и направляются в Москву. Об этом рассказал замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.

Накануне он говорил, что в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19 остается неясным, как высылаемые российские дипломаты — Андрей Кончаков и Игорь Рыбаков — смогут покинуть Чехию. Сегодня он заявил: способ отправить их в Россию найден, передает ТАСС.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на экстренной пресс-конференции в Праге рассказал: два сотрудника российского посольства в его стране объявлены персонами нон грата. По словам Бабиша, такое решение связано с историей о перевозке в Чехию яда рицина.

Токсичное вещество якобы привез в Чехию россиянин с дипломатическим паспортом, чтобы использовать яд для отравления муниципальных политиков. Вице-премьер и глава МВД Чехии ранее говорил, что у полиции и спецслужб республики нет конкретных доказательств вышеописанного инцидента.



В посольстве России в Чехии накануне назвали высылку дипломатов недружественным шагом, основанным на бездоказательных обвинениях, и сфабрикованной провокацией. В МИД России назвали действия Чехии непорядочными и недостойными.

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пообещал ответные меры в связи с высылкой двух наших дипломатов из Чехии. В целом историю с сотрудниками Россотрудничества он назвал "очень гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей".