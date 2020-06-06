Live

Тема:

Криминал 1 час назад

6 июня 202014:12

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

 

В настоящее время известно, что в конце минувшей недели в селе Нижняя Коя Шушенского района пропал ребенок. В прошлый понедельник, 1 июня, тело погибшей было обнаружено.

В тот же день был задержан подозреваемый, который дал признательные показания, сейчас он находится под стражей.

Кроме того, в поле зрения правоохранителей попали работники местного комплексного центра социального обслуживания населения.

По версии стражей порядка, неустановленные пока специалисты этой организации не исполнили свои обязанности по профилактике, зная, что семья убитого ребенка находилась в зоне риска и была признана "находящейся в социально-опасном состоянии", поэтому их действия будут изучаться в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Халатность".

Ранее по теме

Сейчас

12:10

Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения осложнений COVID-19

11:02

Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

08:46

ЧП в Норильске: ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

06:58

Глава Минздрава призвал россиян продолжать носить маски

06:44

Предвыборная гонка в США: Байден получил необходимое для выдвижения число голосов

06:13

Военные восстанавливают железную дорогу в Мурманской области

03:18

Четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: в нацплан восстановления экономики нужно включить сферу культуры

Путин: в нацплан восстановления экономики нужно включить сферу культуры

42 минуты назад
ЧП в Норильске: причины, ущерб и ликвидация аварии

ЧП в Норильске: причины, ущерб и ликвидация аварии

1 час назад
Еще один препарат от COVID-19 зарегистрирован в России

Еще один препарат от COVID-19 зарегистрирован в России

2 часа назад
ВОЗ пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок

ВОЗ пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок

3 часа назад

Трансляции

Встреча Владимира Путина с деятелями культуры
Все трансляции
Минздрав предлагает изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав предлагает изменить правила медосвидетельствования водителей

5 часов назад
Михаила Кокшенова похоронят в воскресенье на Новодевичьем кладбище

Михаила Кокшенова похоронят в воскресенье на Новодевичьем кладбище

4 часа назад
Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

4 часа назад
Доктор Мясников: страх снижает иммунитет от COVID-19

Доктор Мясников: страх снижает иммунитет от COVID-19

1 час назад
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

2 часа назад
Аномальная жара на смену экстремальным ливням. Каким будет лето?

Аномальная жара на смену экстремальным ливням. Каким будет лето?

2 часа назад
Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих "перерасчет" пенсий

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих "перерасчет" пенсий

5 часов назад
Мишустин поздравил участников фестиваля "Красная площадь" и процитировал Паустовского

Мишустин поздравил участников фестиваля "Красная площадь" и процитировал Паустовского

1 час назад
Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

1 час назад
Унесло в море: почему в Норвегии смыло целый поселок

Унесло в море: почему в Норвегии смыло целый поселок

1 час назад
Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

2 часа назад
Антибиотики и ДНК лошади: что можно найти в сервелате кроме говядины и жира

Антибиотики и ДНК лошади: что можно найти в сервелате кроме говядины и жира

6 часов назад
Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

17 часов назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Высылаемые из Чехии сотрудники Россотрудничества покинут Прагу 7 июня

Высылаемые из Чехии сотрудники Россотрудничества покинут Прагу 7 июня

1 час назад
Инсайдеры подтверждают: Вернер продолжит карьеру в "Челси"

Инсайдеры подтверждают: Вернер продолжит карьеру в "Челси"

1 час назад
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

1 час назад
Массовой вакцинации от коронавируса осенью не будет

Массовой вакцинации от коронавируса осенью не будет

1 час назад
Чемпионат НБА возвращается под шум трибун... из видеоигры

Чемпионат НБА возвращается под шум трибун... из видеоигры

1 час назад
В аэропорту Мумбаи из-за сильного ветра трап столкнулся с пассажирским лайнером

В аэропорту Мумбаи из-за сильного ветра трап столкнулся с пассажирским лайнером

2 часа назад
Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

2 часа назад
Пиво, сидр и коньяк: самоизоляция сказалась на алкогольных предпочтениях россиян

Пиво, сидр и коньяк: самоизоляция сказалась на алкогольных предпочтениях россиян

3 часа назад
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

3 часа назад
Дело Мэдди Маккан: немецкая полиция нашла предполагаемого похитителя британской девочки

Дело Мэдди Маккан: немецкая полиция нашла предполагаемого похитителя британской девочки

3 часа назад
Житель Дагестана рассказал о том, как застрелил собственного сына. Видео

Житель Дагестана рассказал о том, как застрелил собственного сына. Видео

4 часа назад
Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

4 часа назад
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили

Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили

4 часа назад
Эксперт сравнил выход на плато по коронавирусу в РФ и других странах

Эксперт сравнил выход на плато по коронавирусу в РФ и других странах

5 часов назад
В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли

В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли

5 часов назад
День рождения Пушкина: история знаменитого памятника поэту

День рождения Пушкина: история знаменитого памятника поэту

5 часов назад
Глава UFC Уайт: не отправить ли моих бойцов, чтобы разогнать вандалов на улицах?

Глава UFC Уайт: не отправить ли моих бойцов, чтобы разогнать вандалов на улицах?

6 часов назад
Мария Захарова: россияне стремятся покинуть США

Мария Захарова: россияне стремятся покинуть США

8 часов назад
Правозащитники требуют от властей США прекратить нападения полиции на журналистов

Правозащитники требуют от властей США прекратить нападения полиции на журналистов

9 часов назад
Мэры американских городов запрещают полиции применять спецприемы при задержании

Мэры американских городов запрещают полиции применять спецприемы при задержании

10 часов назад
Элитная иномарка врезалась в ограду кинотеатра "Художественный"

Элитная иномарка врезалась в ограду кинотеатра "Художественный"

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку