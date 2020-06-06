Как не заразиться в транспорте — советы врача

Если к вам кто-то близко сел в общественном транспорте, лучше встать и пересесть – такой совет дал Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1". По его мнению, соблюдение социальной дистанции в таком популярном транспорте, как метро или электричка – из области фантастики. Поэтому доктор советует самому следить за расстоянием между вами и соседом в транспорте, и по возможности открывать окно.

"Если вы едете в электричке, где посвободнее, к вам подсели, я вам советую встать и отойти. Если вас прижали в тамбуре, подойдите к окну и откройте его. Если вы едете в машине с попутчиком – откройте окно и не пользуйтесь кондиционером", – советует он.

Он напомнил о крылатой фразе от Козьмы Пруткова "Хочешь быть счастливым – будь им!» и перефразировал ее в "Хочешь быть здоровым – соблюдай социальную дистанцию". Доктор также советует по возможности заменять краткие поездки в общественном транспорте пешей прогулкой. Или дождаться следующего, менее заполненного народом транспорта. "Лучше не нарываться", – подытожил он.

Ранее Александр Мясников рассказал о том, как страх мешает выработке собственного иммунитета от коронавируса, и что можно съесть, чтобы не заболеть.