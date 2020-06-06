Лидер "Барселоны" Месси может не сыграть в первом матче после рестарта

В испанской футбольной Ла Лиге все ближе рестарт сезона и лидеры турнира из "Барселоны" продолжают подготовку к первому после возобновления чемпионата матчу против "Мальорки". Аргентинец Лионель Месси пока тренируется по индивидуальной программе и его выход на поле под вопросом.

Накануне появилась информация, что у лидера каталонской команды легкая травма ноги, которая может помешать Месси сыграть против "Мальорки". Накануне форвард также занимался индивидуально, сообщает официальный Twitter "сине-гранатовых". Отдельно от общей группы работает и оборонец "Барсы" Нелсон Семеду. А вот Луис Суарес, скорее всего, против "Мальорки" сыграет.