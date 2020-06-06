В Башкирии вспыхнул торговый центр. Видео

Возгорание торгового центра произошло в городе Октябрьском в Башкирии, об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным спасателей, загорелось двухэтажное кирпичное здание, в котором располагался ТЦ. Огонь удалось локализовать на площади около 300 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, однако подчеркнули, что эти сведения носят оперативный характер и требуют дополнительной проверки.