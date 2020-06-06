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6 июня 202021:30 Дарья Григорова

Европа предупреждает: снятие ограничений не приглашение попутешествовать

AP Images

Кто-то ждет не дождется снятия ограничений, а для кого-то это уже где-то и стресс — вновь выйти на улицу после такого-то перерыв страшно, не рано ли?.. В этом смысле интересно посмотреть, что происходит в ближней к нам Восточной и Северной Европе. Объявлено, что не только Эстония, Латвия и Литва сняли между собой контроль, но и Польша может снять с ними внутренний погранконтроль. Что же, туда вирус пришел на несколько недель раньше, чем в Россию, и мы помним, какие невольные ошибки европейцев учла Россия, "принимая" COVID-19 у себя.

На тренировке юрмальского "Спартака" не держат дистанцию. Первый раз красно-белые вышли на поле по новым, смягченным, правилам. Спортсмены из 14 стран весь карантин провели в Латвии, связь с тренером россиянином Алексеем Еременко — по видео.

"Бесконтактные тренировки — это одно, а футбол — это другое совсем. Конечно, все счастливы. Я позитивно удивлен что у спортсменов хорошая форма, могло быть хуже", — признается Еременко.

О том, что юрмальский "Спартак" — команда приморская, говорит даже эмблема. Но пока все спортивные матчи в стране запрещены. Президент клуба Эдгарс Гаурачс нашел выход — команда выезжает на товарищеские матчи в соседние Эстонию и Литву. Страны Балтии первыми в Европе открыли между собой границы.

"Там разрешено, и многие клубы из Латвии выезжают в ближайшую Эстонию или Литву, резервируют поля, судей и проводят матчи между собой. Латышские клубы между собой играют на территории соседних стран, но других вариантов нет", — сказал Гаурачс.

Эти трибуны пустовать будут полторы недели — 15 июня начинается сезон. На матчи планируют пускать 300 человек — с соблюдением дистанции.

Вопрос со зрителями, и не только футбола, все страны решают по-своему. В Дании болельщики смотрят матчи, не выходя из машины. Прямой эфир со стадиона — в автомобильном кинотеатре. На последнем матче команды "Мидтьюлланд" таким образом присутствовали 8 тысяч фанатов.

А это финал Кубка Венгрии. На стадион "Ференц Пушкаш" пустили 10 тысяч человек, но ограничения планировали строгие: измерение температуры на входе, маски и соблюдение расстояния в четыре кресла. Но на практике вышло совсем иначе. Победители сначала всей командой целовали добытый трофей, потом отдали его болельщикам. И это, не говоря уже об объятиях и рукопожатиях. А ведь и матчи российской Премьер-лиги тоже планируют проводить со зрителями.

Наверное, самый главный признак возвращения к нормальной жизни — самолеты в небе. Но пока рижский аэропорт принимает только 12 регулярных рейсов в день. О том, сколько времени займет полное восстановление объемов авиаперевозок в Европе, есть разные мнения. Одни надеются на "мягкую посадку" — восстановление прежнего количества рейсов в августе. Другие называют даже 2023 год.

Скорость, с которой самолеты поднимутся обратно в воздух, сейчас зависит от открытия границ. Пока объединенная Европа выглядит ровно наоборот: у каждой страны — собственные правила, даже в Шенгенской зоне. Так, власти Германии, которые собираются разрешить поездки в 29 стран, подчеркивают: снятие ограничений — это не приглашение попутешествовать.

"Я понимаю, что это решение вызывает большие надежды, но хочу еще раз подчеркнуть: предупреждения об опасности поездок не являются их запретом, а советы для путешествующих не являются приглашением в страну", — заявил Зайко Маас, министр иностранных дел Германии.

Дания и Норвегия исключили Швецию из соглашения по свободному передвижению людей, которое заработает с середины июня. Сегодня в 10-миллионной Швеции уровень смертности на душу населения в 4,5 раза превышает показатель Дании и в 9 раз — Норвегии. Такой разлад в регионе впервые за 70 лет, ведь паспортный контроль на границах в Скандинавии отменили задолго до появления Шенгена, еще в 50-х.

А это Балканы. Северная Македония. Там, наоборот, повторно вводят карантин. В Скопье и еще 7 городах — комендантский час. Первый случай заражения COVID- 19 в стране был зафиксирован в конце февраля. О смягчении ограничительных мер правительство объявило совсем недавно — 26 мая. И вот сразу результат: стремительный рост числа зараженных. Власти называют это новой волной.

"Новая волна — это результат несоблюдения населением мер предосторожности, а также отсутствия какого-либо наказания за это. Вирус не уйдет сам по себе, и сейчас важно, чтобы люди осознали происходящее", — подчеркнул Венко Филипче, министр здравоохранения Северной Македонии.

Быстрого возвращения к прежнему образу жизни не будет — это то, с чем вся Европа согласна.

"Мы уже с марта контролируем нашу команду — это касается дезинфекции. Мы стараемся не посещать никакие места, у нас есть база, мы обеспечиваем питание, чтобы спортсмены никуда не выходили. Перед чемпионатом мы пройдем все тестирования. Надеюсь, что все будет в порядке", — сказал Эдгарс Гаурачс.

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии перестает действовать 9 июня. Часть ограничений останется, а те, что отменили, по словам властей, в случае необходимости могут быстро вернуть обратно.

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