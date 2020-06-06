Попова надеется, что новый сезон театры начнут со зрителями

Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней — приоритетная для Роспотребнадзора. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на встрече Владимира Путина с деятелями культуры. Встречу в режиме видеоконференции президент России проводит в День русского языка.

Задачу выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней, введенного из-за коронавируса COVID-19, Попова назвала очень важной, добавив, что в Роспотребнадзоре эту задачу понимают не только как врачи, но и как люди, совершенно небезразличные к искусству. Ведомство уже прорабатывает проект рекомендаций по организации работы театров — пока идут консультации с деятелями театра разных направлений.

В ближайшее время Попова ожидает завершения всех консультаций, после чего эти методические рекомендации будут изданы.

"Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы сможем начать со зрителями в театре", — отметила она.

Глава государства, со своей стороны, выразил надежду на как можно более быстрое издание Роспотребнадзором рекомендаций для открытия театров, после чего эти учреждения культуры смогут возобновить работу.

"Мы все очень хотим работать", — отметил на встрече с президентом один из ее участников — директор Омского областного театра для детей и молодежи Михаил Мальцев.

Президент также попросил Анну Попову обойтись без излишней бюрократии при подготовке рекомендаций для открытия учреждений культуры. Во главе угла, по его словам, конечно же должен быть принцип безусловного приоритета здоровья и жизни россиян.



"Единственное, о чем мы все просим, чтобы не было излишней забюрокраченности при принятии этих решений, чтобы мы исходили из реалий сегодняшнего дня и из возможной перспективы развития ситуации по позитивному сценарию", отметил Путин, назвав как пример возобновление тренировок российских спортсменов.

По словам Анны Поповой, в Роспотребнадзоре надеются на дальнейшее позитивное развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Это возможно "только при полном и безукоризненном исполнении всех сегодняшних требований всеми нашими согражданами", добавила она.

На встрече Владимир Путин среди прочего заявил о необходимости включить сферу культуры в национальный план восстановления экономики и социальной сферы. Страна возвращается к нормальной жизни, отметил президент, национальный план дорабатывается, и в нем обязательно нужно учесть деятельность учреждений культуры.

Трансляцию встречи Владимира Путина с деятелями культуры вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.