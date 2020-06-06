Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

В России хватит денег на продвижение русского языка и культуры в мире даже при падении цен на нефть, тем более они уже растут, пообещал президент Владимир Путин во время видеоконференцсвязи с деятелями культуры.

Так глава государства отреагировал на выступление Джулиана Генри Лоуэнфельда, переводящего Александра Сергеевича Пушкина на английский язык и предложившего несколько проектов по популяризации русского языка. Путин поручил министру культуры Ольге Любимовой обсудить проекты с Лоуэнфельдом и подготовить доклад.

Путин отметил, что восхищен работой переводчиков русской классики. По его мнению, чтобы выполнять такую сложную работу, нужно иметь и внутреннюю потребность, и талант, транслирует телеканал "Россия 24". Она проходит в День русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.