В Подмосковье спасли агрессивного упитанного бобра, свалившегося в колодец. Видео

Появилось видео спасения бобра, упавшего в двухметровый колодец на территории дачного участка под Можайском. По данным пресс-службы Мособлпожспаса, инцидент произошел в минувшую среду, 3 июня.

Как сообщили в ведомстве, дачники, обнаружившие незваного гостя, не решились помогать ему самостоятельно и обратились к специалистам.

"Испуганный бобер, проявляя агрессию, всячески стремился вернуться обратно в колодец. Мы приложили массу усилий, чтобы вытащить тяжелое, скользкое животное", — рассказал один из спасателей, принимавший участие в извлечении "пленника".

После того, как бобра удалось достать, при помощи приспособления для отлова диких животных его отвели подальше от дач, где он угодил в ловушку, и выпустили на свободу.