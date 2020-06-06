6 июня 202016:10

"Работа кипит". Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске

Александра Трусова

Александра Трусова
EPA

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео тренировки своей ученицы Александры Трусовой на сборах в Кисловодске.

"Работа кипит уже в Кисловодске, – написал Плющенко. – Команда сборников "Ангелов Плющенко" и тренеры моей команды".

Ранее Плющенко рассказал, почему запланировал провести учебно-тренировочный сбор именно в Кисловодске.

Напомним, в мае двукратный олимпийский чемпион подтвердил, что Трусова переходит в его академию. До этого 15-летняя спортсменка занималась в тренерской группе Этери Тутберидзе.

В марте Саша должна была представить Россию на чемпионате мира в Монреале, но Международный союз конькобежцев (ISU) из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 принял решение отменить соревнование.

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