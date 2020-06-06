Ливия отвергла "каирскую инициативу" урегулирования

Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции "Путь к победе" ведут наступление на портовый город Сирт, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя армии ПНС Бейт аль-Маля. Сейчас Сирт удерживается Ливийской национальной армией (ЛНА). Агентство напоминает, что наступление началось после того, как правительственные силы заняли последний оплот ЛНА на западе Ливии – город Тархуна.

На этой неделе силы ПНС объявили о том, что полностью вернули контроль над столичным районом, хотя весной началась операция "Мирный шторм" с целью покончить с атаками ЛНА. В субботу началась операция "Путь к победе". Ее цель — очистить от ЛНА Сирт, авиабазу "Джуфра", города Вади Вишка, Буерат, Джариф.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА.

Сегодня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии. Она предусматривает мирное решение ливийского кризиса, проведение выборов в стране, вывод иностранных сил из Ливии. Стартом "инициативы" предложено считать прекращение огня с 8 июня с 6.00 по местному времени. Однако после появления этих сообщений в СМИ власти в Триполи отвергли эту инициативу. Как заявил телеканалу "Аль-Джазира" глава Высшего государственного совета (исполняет консультативную роль) Халед аль-Мишри, "ливийцам не нужно больше никаких инициатив".