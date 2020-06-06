6 июня 202021:05 Алексей Петров

"Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы": Путин поддержал лозунг Пушкина

"Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы": Путин поддержал лозунг Пушкина

6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка, особую роль которого теперь предлагается прописать и в Конституции.

Пушкина читают и берегут по всей стране, в том числе в Бурятии. Национальная библиотека получила новое здание. Современное хранилище рассчитано на полтора миллиона экземпляров. На счету и каждая книга, и каждый рубль.

"На возведение нового корпуса библиотеки и оснащение современным оборудованием благодаря вашей поддержке было выделено 615 миллионов рублей", — обратился к президенту страны глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Нет, по моим данным, миллиард 200 миллионов. Если вы говорите, 600, где 400 миллионов?" — поинтересовался Владимир Путин.

"Владимир Владимирович, нам еще предстоит реконструкция старого здания. Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точную цифру называете", — сказал Цыденов.

"Послание Иоанна Златоуста", изданное Московским печатным двором в 1641 году, и образец старомонгольской письменности — уникальные фолианты соседствуют с цифровыми технологиями.

"Благодаря новому оборудованию, введенному в эксплуатацию в ходе строительства, читатели всего мира могут воспользоваться услугами библиотеки и ее уникальными фондами", — подчеркнул Алексей Цыденов.

Неотделим от Пушкина и язык, на котором общаются миллионы.

"Александр Сергеевич Пушкин — это не только достояние русской и мировой культуры. Он признан, вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, основоположником современного русского языка, государственного языка  Российской Федерации", — отметил Владимир Путин.

Актуальность Пушкина не только в его строках. Нет такого уголка в стране, где не знали бы это имя.

Для многих своего рода традиция — прийти 6 июня к памятнику Александру Сергеевичу в центре столицы, на Пушкинской площади. Великого поэта сегодня вспоминают по всей стране. Перечитывают стихи. Обсуждают литературное наследие. Разговор непременно заходит и том, как сберечь русский язык. А сегодня эта тема напрямую связана с поправками в Конституцию.

В далекой Бурятии это хорошо понимают.

"Если мы теряем своим традиции, свои культурные основы, то мы теряем свою национальную идентичность. И особенно своевременно, на мой взгляд, включение в основной закон нашей страны поправок об обязанности государства защищать культурную самобытность всех народов нашей страна. Я, конечно,  поддерживаю идею конституционного закрепления гарантий охраны и поддержки культуры со стороны государства. Это очень важно для нас", — считает Людмила Гармаева, директор Национальной библиотеки Бурятии.

"Нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. Я уже много раз говорил, в этом величие силы России, в многообразии, традициях, обычаях. Язык каждого народа, каждого этноса - это абсолютно бесценное богатство России. Наш общий долг — сохранять и приумножать его", — заявил президент.

К разговору о сохранении языка присоединяются Пушкинские горы - уникальный музей-заповедник. "Вы уже сказали о поправке к Конституции, где русский язык обозначается как общенациональный. Там говорится о том, что языки народов России не менее важны, они сохраняются. Это очень по-пушкински", — уверен его директор Георгий Василевич.

По-пушкински говорит сегодня едва ли не вся страна. Недалеко от Адмиралтейской иглы, около памятника великому поэту близ Русского музея, стихи декламирует и губернатор северной столицы Александр Беглов.

Пушкина, несомненно, многие перечитывали и на самоизоляции. Эпидемия стала испытанием для театров и музеев. Но культура включена в перечень отраслей, получивших господдержку. Путин подключает к дискуссии главу Минкульта, которая тоже недавно перенесла коронавирус.

Музеям придется соблюдать правила гигиены, обеззараживать воздух. Нужно приобретать технику, а с деньгами уже непросто.

"Есть просьба возместить за счет средств бюджетов соответствующих уровней ту часть выпавших внебюджетных доходов учреждений культуры, которая направлялась на оплату труда и обязательные платежи: коммунальные услуги, охрану, сохранение объектов культурного наследия, сохранение и консервация музейного фонда. Для музея это очень важные вопросы", — заметил Георгий Василевич.

"Скоро выпадающие доходы, все, что касается вашего учреждения, мы очень надеемся, будут решены, вы сможете работать в привычной для вас форме, учитывая ряд тех пунктов, которые будут согласованы вместе с Роспотребнадзором. Обратите внимание, уже в начале следующей недели эти правила появятся, и, конечно же, профильный департамент министерства всю информацию до вас доведет", — заверила министр культуры Ольга Любимова.

Крайне тяжело и театральным коллективам, в том числе непревзойденной Мариинке. Залы — без зрителей.

"Если они еще будут пустовать три месяца, от былой славы коллективов Мариинского театра может остаться очень немногое. Я об этом говорю с тревогой.  Мне кажется, надо находить возможности выступать. Этого просят, даже иногда настойчиво, и певцы, и коллектив балета, ведь не может балерина сохранить форму, не может хор держать в памяти оперы на пяти-шести языках", — сказал худрук Мариинки Валерий Гергиев.

Полностью разделяю вашу озабоченность. Мы все хотим, чтобы все наши коллективы — Большой и Мариинка — все начали работать в полном объеме и как можно быстрее. Но чтобы певцу петь он должен дышать, а при поражении легких на 75% и 80% это очень сложно. Отработав сегодня во чтобы ни стало неделю и две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь, было бы очень печально. По поводу гастролей за рубеж. Вас приглашают итальянцы, я буду счастлив, если вы поедите в Италию, они вот только что об этом объявили, все остальные европейские страны закрыты для граждан Российской Федерации. То же самое касается Соединенных Штатов", — отметил Владимир Путин.

Но, понимая, насколько болезненна вынужденная пауза для ведущих театров страны, Путин отдельно обращается к главе Роспотребнадзора Анне Поповой: "Анна Юрьевна,  как вы читаете, как быстро можно было бы перейти деятелям искусства к непосредственной прямой работе?"

"Главное — это здоровье. Во-первых, здоровье артистов, во-первых, здоровье граждан РФ. Мы  готовимся, прописываем правила,  начинаем понимать, как мы будем работать по этим правилам. Мы очень надеемся, что сможем в новых условиях начать новый сезон, это обычно середина сентября. Это наша сегодняшняя надежда, — сказала Попова. — Попробуем найти ту золотую середину, если ее возможно найти, но только при безусловном соблюдении принципа в основе здоровья людей".

"Конечно, это само собой разумеется, во главе угла должен быть положен принцип, о котором мы все время говорим последнее время. Здоровье и жизни наших граждан — на первом месте. Это безусловный приоритет. Безусловная ценность. Единственное, о чем мы все просим, — чтобы не было излишней забюрокраченности при принятии этих решений", — подчеркнул Путин.

Роспотребнадзор уже разработал правила для кинотеатров и киноиндустрии. Готовятся нормы для музеев. Кроме того, билеты, которые уже куплены, — а их почти 7 миллионов — не пропадут.

"У людей будут две возможности: либо получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт,  или спектакль переносятся на другой срок, когда уже будет все хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но на другую дату, и — самое главное - без каких-либо доплат. И как только регион выйдет из режима повышенной готовности, будут еще полгода для того, что вернуть гражданам деньги за отмененные мероприятия", — заверил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства.

Пушкин не только грандиозный пласт культуры. Через него и Россия открывается совсем иной.

"Папа был советником Госдепа. Советником двух президентов. Я вырос, я в школе верил, что Россия — империя зла. И боялся, что вот-вот будет советский удар по Бронксу ракетой. Я правда так считал. Я изменил свои взгляды именно через язык, через музыку, через литературу, через чудесные фильмы", — признался переводчик, поэт, драматург Джулиан Генри Лоуэнфельд. Оон много лет переводит Пушкина на английский. "У меня есть много идей, как лучше продвигать чудесные  русские фильмы. И недорого", — сказал Лоуэнфельд.

"Обязательно обсудим ваше предложение и сделаем все для того, чтобы реализовать самые лучшие ваши идеи. Спасибо большое. Что касается вашего замечания о том, что это недорого, думаю,  на продвижение русской культуры, русского языка и наследия Пушкина денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более они, эти цены, уже повышаются", — отметил Владимир Путин.

И как важно для переводчика передать пушкинский оптимизм, для которого даже затворничество в Болдино из-за карантина — тогда свирепствовала холера — стало периодом творческого подъема - "Болдинской осенью".

"В письме к Плетневу он написал: "Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы". Я хотел бы пожелать всем, чтобы вот эти времена, когда будем все мы веселы, наступили как можно скорее", — сказал Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ.

"Хорошие слова. Будем живы, значит, будем когда-нибудь и веселы. Вот это очень хороший лозунг", — считает глава государства.

И уже сейчас начинается подготовка к грандиозной дате. В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения гения. Государство поддержит все пушкинские музеи. Кроме того, будет создан цифровой ресурс, посвященный творчеству поэта.

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