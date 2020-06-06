В Твери женщина оказалась в больнице после неудачной попытки перейти дорогу. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей в субботу, 6 июня, на улице Орджоникидзе в Твери.

Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой регионального управления ГИБДД, женщина-пешеход попыталась пересечь проезжую часть по "зебре" на запрещающий сигнал светофора.

Ей удалось преодолеть примерно половину дистанции, после чего женщину снес автомобиль.

Как сообщают местные СМИ, 42-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы – у нее диагностирован перелом лобной кости и закрытая черепно-мозговая травма.