Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США - чушь и чепуха

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в том, что Москва причастна к беспорядкам в Соединенных Штатах. Такие заявления посол назвал "чушью и чепухой, пишет ТАСС. Антонов уверил, что Россия выступает за сотрудничество с США, а вовсе не помогает провокаторам.

Антонов убежден, что обвинения в адрес России — часть проблемы русофобии в США. "Стало модным трендом использовать антироссийские высказывания, российский фактор для оправдания своих проблем, а возможно и бездействия или неумения их решать", — заявил дипломат.

Антонов пожелал американскому народу быстрее пройти непростой период и успеха. "Мы переживаем вместе с американцами", — добавил он.

К сожалению, заключил посол, для преодоления русофобии нужны многие годы, чем бы не завершились предстоящие ноябрьские выборы президента США.