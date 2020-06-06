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Тема:

Нефть и газ 1 час назад

6 июня 202018:57

Новак: спрос на нефть восстанавливается, но рынок все еще хрупок

EPA

Мировой спрос на нефть начал восстанавливаться на фоне сделки ОПЕК+ и поэтапного смягчения карантинных мер. Однако состояние рынка по-прежнему хрупкое, и он нуждается в поддержке, заявил на открытии заседания министерского комитета ОПЕК+ глава российского Минэнерго Александр Новак.

Совместные действия стран ОПЕК+ в рамках конструктивных решений, принятых на министерской встрече ОПЕК 9 и 12 апреля этого года, позволили избежать серьезных последствий "самого значительного в истории снижения спроса на мировом нефтяном рынке", приводит слова Новака РИА Новости.

В субботу, 6 июня, страны ОПЕК одобрили решение о продлении действующего уровня сокращения добычи нефти, согласованного на май и июнь, еще на один месяц — до конца июля 2020 года. По словам министра нефти Ирана Бижана Зангане, этот уровень сокращения — 9,7 миллиона баррелей в сутки — будет продлен при согласии не входящих в ОПЕК участников сделки. По словам Александра Новака, сегодня 100-процентное исполнение взятых на себя обязательств по сокращению добычи всеми странами-участницами важно, как никогда.

На встрече 18 июня министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит возможность продлить максимальный уровень сокращения добычи нефти до конца августа. Следующее заседание представителей стран ОПЕК+ на уровне министров пройдет 30 ноября и 1 декабря этого года.

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