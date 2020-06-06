В РФ не исключают натовских провокаций к Параду Победы

Россия не исключает провокационных действий со стороны НАТО в период подготовки и проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 Мая", — приводит слова высокопоставленного российского дипломата ТАСС.

Грушко с сожалением отметил, что в Москве пока не видят признаков того, что Североатлантический альянс готов отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ, как это сделала РФ в связи с пандемией коронавируса. Военная активность НАТО не прекращается, констатировал замглавы МИД РФ.

Парад Победы, не состоявшийся 9 мая из-за пандемии коронавируса, пройдет в России 24 июня. В начале мая корабли НАТО провели учения в Баренцевом море. 5 июня в Польше начались учения альянса Defender-Europe 20 Plus, крупнейшие за последние годы, которые продлятся две недели. По словам Грушко, эти учения были спланированы "по калькам холодной войны".