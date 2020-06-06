В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

В субботу в Ингушетии столкнулись два автобуса с пассажирами. ДТП произошло на территории крупнейшего в республике предприятия "Сад-гигант "Ингушетия".

Как рассказал ТАСС информированный источник, различные травмы получили 19 человек. Пострадавшие доставлены в районную больницу для лечения.