"Лейпциг" на последних минутах упустил победу над аутсайдером бундеслиги

В матче 30 тура чемпионата Германии по футболу "РБ Лейпциг" на поле домашней арены сыграл вничью с командой "Падерборн" – 1:1. "Быки" довели беспроигрышную серию в бундеслиге до 11 игр – четыре победы, семь ничьих.

У хозяев поля единственный мяч на 27-й минуте забил Патрик Шик, которому ассистировал Тимо Вернер, а у гостей отличился Кристиан Штродьке, забивший в самой концовке встречи – на второй компенсированной минуте.

Стоит отметить, что подопечные Юлиана Нагельсмана второю половину матча провели в меньшинстве: на 43-й минуте защитник Деотшанкюль Юпамекано получил вторую желтую карточку.

"Лейпциг" с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Падерборн", у которого безвыигрышная серия в бундеслиге достигла 11 встреч (шесть поражений, пять ничьих), расположился на 18-й строчке, имея в активе 20 очков.

Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.