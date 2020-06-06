Игрок "Байера" Вирц стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Германии

Полузащитник "Байера" Флориан Вирц, забивший мяч в ворота мюнхенской "Баварии" (2:4) в матче 30-го тура чемпионата Германии, стал самым молодым автором гола в истории бундеслиги.

Вирц отличился на 89-й минуте, установив окончательный счет в игре. На сегодняшний день возраст футболиста – 17 лет 34 дня. Ранее это достижение принадлежало Нури Шахину, который в 2005 году, будучи игроком "Боруссии", забил в возрасте 17 лет 82 дня.

89' ¡Golazo de #Wirtz! 👏 A sus 17 años, superó a Neuer con un espectacular remate. ¡Su primer gol! ⚫️🔴#B04FCB 2-4 pic.twitter.com/qjnp0B0443 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) June 6, 2020

Вирц прошел через академию "Кельна", из которого перешел в "Байер" зимой 2020 года. В составе основной команды леверкузенцев принял участие в четырех играх. Также на его счету семь матчей за немецкие национальные команды различных возрастов.