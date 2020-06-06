Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о первых тренировках команды. В среду "желто-синие" провели первые групповые занятия на поле после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Прошло все хорошо, очень позитивно, понятно, что ребята соскучились по полю, по мячу, по друг другу, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – Мы тренируемся группами, кто-то готов лучше, кто-то хуже. Первые тренировки всегда проходят с радостью, а вот когда пойдут нагрузки уже повыше, станет тяжелее, настроение будет не таким позитивным".

В марте российская премьер-лига был приостановлена из-за угрозы распространения инфекции COVID-19. В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.

Напомним, "Ростов" в последнем перед перерывом матче дома проиграл столичному "Локомотиву" (1:3) и с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Карпина 19 июня на выезде сыграют с "Сочи".