Олег Матыцин: первым массовым спортивным мероприятием в РФ станет День физкультурника

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что первым после пандемии коронавируса массовым спортивным мероприятием в стране станет День физкультурника, запланированный на 8 августа.

"Насколько масштабным будет мероприятие? Будем верить, что все регионы примут в этом участие, – заявил Матыцин в эфире радио "Маяк". – Надеюсь, состоится праздник, организованный нашими коллегами из баскетбола".

По словам Матыцина, это мероприятие должно стать неким символом возрождения спорта в России: "Крупным массовым мероприятием не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей спорта".

Напомним, в мае Российский футбольный союз принял решение в июне возобновить чемпионат России, который был прерван из-за угрозы распространения инфекции. Олег Матыцин сообщил, что возобновление РПЛ – это наша общая победа.