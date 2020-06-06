Митрополит Иларион не рекомендует верующим отправляться за границу

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион настоятельно рекомендует россиянам не посещать этим летом другие страны, в частности Италию, Грецию и Израиль, которые являются традиционными местами паломничества православных христиан.

Выступая в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 6 июня, священнослужитель посоветовал россиянам не выезжать за границу до тех пор, пока это не станет безопасно.

"Мест для паломничества и святынь очень много и в нашем Отечестве. У нас есть и замечательные монастыри, у нас есть и мощи святых, у нас есть и древние храмы", — напомнил митрополит Иларион. Он, в частности, назвал Мирожский монастырь во Пскове, где сохранились фрески XII века, еще домонгольского периода.

Митрополит посетовал, что Соловецкий и Валаамский монастыри пока недоступны, но предположил, что они откроются для посещения гораздо раньше, чем границы.

Он также рассказал о новых правилах для прихожан российских храмов.